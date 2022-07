కాకతీయుల వారసుడొచ్చాడు.. అంబరాన్ని తాకేలా కాకతీయ వైభవ సప్తాహం సంబరాలు ప్రారంభం

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

అంబరాన్ని తాకేలా కాకతీయ సంబరాలు కాకతీయ వైభవ సప్తాహం ప్రారంభమయ్యాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాకతీయుల ఘనకీర్తిని తెలియజేసేలా తెలంగాణలో శతాబ్దాల అనుబంధం ఉన్న కాకతీయుల చరిత్ర పాలన వైభవం కళా విశిష్టతలను భావితరాలకు తెలిపేలా నేటి నుండి ఏడు రోజుల పాటు నిర్వహించనున్న కాకతీయ వైభవ సప్తాహం సంబరాలకు కాకతీయుల వారసుడొచ్చాడు. కాకతీయుల వారసుడి రాకతో సంబరాలు జోరందుకున్నాయి.

English summary

The 22nd heir of Kakatiya, Kamal chandra Bhanjdev, came as chief guest to the Kakatiya utsavalu2022. Ministers extended a warm welcome to Kamal Chandra Bhanj Dev. A grand procession was held. With the arrival of the heir, the celebrations began.