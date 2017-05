వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పత్తిపాడు ఇంచార్జ్ నారాయణ రెడ్డి మృతి నేపథ్యంలో ఆ పార్టీ నేతలు అధికార పార్టీపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

YSR Congress Party demanded Z plus security for party chief YS Jaganmohan Reddy.

