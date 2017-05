భాగ్యనగర శివారులో కొందరు దుండగులు ఓ యువకుడిని కొట్టి, అతని వెంట ఉన్న యువతిని కారులో అపహరించుకు వెళ్లి అత్యాచారయత్నం చేశారు.

English summary

Rape attempt on girl in Hyderabad on Wednesday midnight.