'రాజశేఖర్ ను సినిమాలు చేసుకోమనండి.. మీరు మాత్రం రాజకీయాల్లోకి రండి' అని జగన్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ప్రస్తావిస్తూ.. రాజశేఖర్ కి ఉన్న క్రేజ్ జగన్ ను బయటపెట్టిందని ఆమె పేర్కొనడం గమనార్హం.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 11:02 [IST]

English summary

Jeevitha Rajashekhar was made some interesting comments on YSRCP President Jagan and Janasena president Pawan kalyan