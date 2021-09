గృహంలో విఘ్నేశ్వర విగ్రహం ఉంటే తప్పక ఈ సూత్రాలు పాటించాల్సిందే....లేదంటే ఏం జరుగుతుంది..?

Feature

oi-M N Charya

డా.యం.ఎన్.చార్య - ప్రముఖ అంతర్జాతీయ జ్యోతిష, జాతక, వాస్తు శాస్త్ర పండితులు - శ్రీమన్నారాయణ ఉపాసకులు.

ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇళ్లల్లో విఘ్నాలను హరించే వినాయకుని విగ్రహాన్ని తప్పకుండా పెట్టుకోవాలి. ఇంట్లో ఆనందం, శ్రేయస్సు, అభివృద్ధి పెంపొందుతాయి. విఘ్నేశ్వరుడి విగ్రహాన్ని ఇంట్లో పెట్టుకోవడం, బహుమతిగా ఇవ్వడానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయని మీకు తెలుసా..? వాస్తుశాస్త్ర ప్రకారం ఈ నియమాలను విస్మరించకూడదు. లేకుంటే అశుభకరంగా ఉంటుంది.

English summary

Lord Vinayaka is well known Hindu god. According to vaastu shastra when giving Lord Ganesh idol to anybody we need to follow few rules.