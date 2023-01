vasantha panchami 2023: వసంతపంచమి నేడే.. ఇలా చేస్తే జ్ఞానంతో పాటు ధనం, విజయం!!

నేడే వసంత పంచమి. వసంత పంచమి నాడు సరస్వతీ అమ్మవారిని ఈ విధంగా పూజిస్తే జ్ఞానంతో పాటు ధనం, విజయం కూడా మీ సొంతం అవుతుంది.

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

జనవరి 26వ తేదీన నేడు వసంత పంచమిని అత్యంత ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. వసంత పంచమి పర్వదినం మనలో విజ్ఞానానికి, కళలకు, జ్ఞానానికి ప్రతీకైన హిందూ దేవత సరస్వతి దేవికి అంకితం చేయబడింది. ముఖ్యంగా పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాష్ట్రంలో వసంత పంచమిని శ్రీ పంచమి అని అలాగే సరస్వతి పూజ అని పిలుస్తారు. దక్షిణ భారతదేశంలో ఎక్కువ ప్రాచుర్యం పొందిన పర్వదినాలలో సరస్వతి పూజ కు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంటుంది.

English summary

Today is Vasantha Panchami. If you worship Goddess Saraswathi in this way on Vasantha Panchami, you will get wealth and success along with knowledge.