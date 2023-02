Vastu tips: ఇంట్లో ఈ సింపుల్, పాజిటివ్ వస్తువులు పెట్టుకోండి.. ధనవర్షం కురుస్తుంది నమ్మండి!!

వాస్తు నిపుణులు సూచించే కొన్ని సింపుల్ మరియు పాజిటివ్ వస్తువులను ఇంట్లో ఉంచటం వల్ల మీరు ధనవంతులు అవుతారని, ఇంట్లో ధన వర్షం కురుస్తుందని అంటున్నారు వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు.

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఇల్లు సంతోషంగా ఉండాలని ఎవరి కోరుకోరు? ప్రతి ఒక్కరు తమ ఇల్లు సంతోషంగా ఉండాలని, కుటుంబ సభ్యులందరూ సుఖశాంతులతో ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా, అనారోగ్య సమస్యలు లేకుండా బతకాలని ఆశిస్తారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇల్లు కట్టుకొని, వాస్తు దోషాలు లేకుండా ఇల్లు నిర్వహించుకున్నప్పుడు కచ్చితంగా ఆ ఇంట్లోని కుటుంబ సభ్యులు సుఖశాంతులతో ప్రశాంతంగా జీవించడానికి, లక్ష్మీదేవి కటాక్షం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వాస్తు దోషాలు ఉంటే ఆ ఇంట్లో ఎప్పుడు ప్రతికూలతలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. పేదరికం వచ్చి పడుతుంది. అయితే ఇంట్లో కొన్ని వస్తువులు ఉంచుకోవడం వల్ల అటువంటి వాస్తు దోషాలు తొలగిపోయి లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది. ఇంతకీ ఆ వస్తువులు ఏంటి? వాటిని ఇంట్లో పెట్టడం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి? అంటే...

English summary

It is said that there will be no shortage of money and happiness in the house if these simple and positive objects are elephants, tortoise, image of Lakshmi Devi, image of Kubera, conch, laughing Buddha statue and flute in the house.