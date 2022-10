కార్తీకమాస వ్రతం నేటినుండే ప్రారంభం.. వ్రత ఆచరణ, కలిగే ఫలితాలపై కార్తీకపురాణం ఏం చెప్పిందంటే!!

Jyotishyam

Dr Veena Srinivas

శివకేశవులకు అత్యంత ఇష్టమైన మాసం కార్తీక మాసం. నేటి నుండి కార్తీక మాసం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ కార్తీకమాసంలో అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఎవరైతే శివ,కేశవులను పూజిస్తారో వారికి కైవల్యం ప్రాప్తిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. కార్తీక మాస వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల విశేషమైన ఫలితాలు కలుగుతాయని కార్తీక పురాణంలో చెప్పబడింది.

English summary

Karthika Masam started today. The Karthika Purana says that the practice of the Karthika masa vrata, which is dear to Shiva and Vishnu, is the best of all virtues. It is said that by performing this Vrata will attain Vaikunta.