మరో వివాదంలో ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

హిందూపురం ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్‌ మరో వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. మూడున్నర సంవత్సరాలుగా అద్దె, విద్యుత్తు బిల్లులు చెల్లించకుండా తనను ఇబ్బంది పెడుతున్నారని మాధవ్ అద్దెకుండే ఇంటి యజమాని మల్లికార్జునరెడ్డి ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం జిల్లాలో ఈ విషయం చర్చనీయాంశమైంది. బాధితుడు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

English summary

Mallikarjuna Reddy, the owner of the house where Madhav is renting, has alleged that they have been bothering him for three and a half years by not paying the rent and electricity bills.