Census : జనాభా లెక్కలు మళ్లీ వాయిదా-ఏం జరుగుతోంది ? కేంద్రం ఎత్తులకు నితీశ్ కౌంటర్?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

భారత్ లో జనాభా లెక్కలు మరోసారి వాయిదా పడ్డాయి. రెండేళ్ల క్రితం జరగాల్సిన జన గణనను కరోనా కారణంగా వాయిదా వేసిన కేంద్రం.. ఈసారి బలమైన కారణాల్లేకుండా వాయిదా వేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ వరకూ జన గణన చేసే అవకాశాల్లేవని తెలుస్తోంది. దీంతో కేంద్రం తీరుపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వచ్చే ఏడాది సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరిగే అవకాశాలున్న నేపథ్యంలో కేంద్రం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలపై అసహనంగా ఉన్న బీహార్ సీఎం నితీశ్ కుమార్ మరింత ఒత్తిడి పెంచేందుకు ఇవాళ్టి నుంచి రాష్ట్రంలో కులగణన చేపట్టారు.

English summary

The exercise to carry out the decennial census has been further postponed and it seems to be the part of centre's plans for 2024 elections. on other hand bihar cm nitish kumar is starting caste based census from today.