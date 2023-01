మంచు మనోజ్, భూమా మౌనిక 20న ఏం చెప్పబోతున్నారు?

Andhra Pradesh

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గత కొంత కాలంగా వార్తల్లో నిలుస్తున్న అంశం ఏదైనా ఉందా? అంటే అది మంచు మనోజ్ - భూమా మౌనిక రెడ్డి వివాహ విషయం. తాజాగా మంచు మనోజ్ చేసిన ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. తన జీవితంలో నెక్స్ట్ పేజీలోకి అడుగు పెట్టబోతున్నానన్నారు. చాలా రోజులుగా తన మనసులో దాచుకుంటూ వస్తోన్న స్పెషల్ న్యూస్ ను ఈనెల 20వ తేదీన అందరితో పంచుకోబోతున్నానంటూ ట్వీట్ లో తెలిపారు.

మనోజ్ అందరికీ శుభవార్త చెబుతున్నాడని భావిస్తున్నారు. భూమా మౌనికరెడ్డిని వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు 20వ తేదీన మనోజ్ ప్రకటించబోతున్నారని అందరూ భావిస్తున్నారు. ఇటీవలే కడప దర్గాకు వెళ్లిన మనోజ్ అక్కడ మీడియాతో మాట్లాడారు. త్వరలోనే తాను కొత్త జీవితం ప్రారంభించబోతున్నానని, ఈసారి కుటుంబంతో కలిసి ఇక్కడకు వస్తానని వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో మనోజ్-మౌనికరెడ్డి వివాహంపై ఒక స్పష్టత వచ్చింది. గతంలో ఎప్పుడూ లేనివిధంగా మనోజ్ చేసిన ట్వీట్ వైరలైంది. ఇద్దరికీ ఇది రెండో వివాహమవుతుంది. కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉంటున్న మనోజ్ ఇటీవలే అహం బ్రహ్మాస్మి అనే సినిమాను ప్రకటించారు. త్వరలోనే దీన్ని పట్టాలెక్కించి అభిమానులను కలవబోతున్నానంటూ గతంలోనే ఒక ట్వీట్ చేశారు.

తాజాగా మనోజ్ ట్వీట్ చేసినట్లుగా ఫిబ్రవరి నెలలో వీరి వివాహానికి ముహూర్తం ఖరారైందని తెలుస్తోంది. వ్యక్తిగత కారణాలవల్ల ఇద్దరూ మొదటి వివాహ బంధానికి దూరమయ్యారు. వీరిద్దరి వివాహాన్ని మాజీ ఎమ్మెల్యే గోనె ప్రకాశరావు కూడా ఇటీవలే ధ్రువీకరించారు. మోహన్ బాబు కుటుంబానికి ఈ వివాహం ఇష్టం లేదని, అందుకే కుటుంబానికి దూరంగా మనోజ్ ఉంటున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే పెద్దలను ఒప్పించే మౌనికను వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటున్న మనోజ్ అందరూ అంగీకరించడంతో 20వ తేదీన చేసే ట్వీట్ ద్వారా పెళ్లి విషయాన్ని చెప్పబోతున్నట్లు భావిస్తున్నారు.

