వైఎస్ జగన్ అవినీతిలో హీరో .. అభివృద్ధిలో జీరో ; ప్యాలెస్ దాటి బయటకు రావాలన్న ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

విపరీతంగా పెరిగిపోయిన నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను నిరసిస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ చేపట్టిన ఆందోళన కార్యక్రమాల్లో భాగంగా శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలసలో టీడీపీ ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన నిరసన ర్యాలీని పోలీసులు అడ్డుకుని శ్రీకాకుళం టీడీపీ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు కూన రవికుమార్ తో పాటుగా, టీడీపీ ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడును అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆమదాలవలస పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి విడుదల తర్వాత బయటకు వచ్చిన రామ్మోహన్ నాయుడు,కూన రవికుమార్ లు జగన్ సర్కార్ పై నిప్పులు చెరిగారు.

English summary

TDP MP Rammohan naidu was furious on Jagan's rule in AP. Zero in the development of YS Jagan during the two and a half year rule .. Rammohan Naidu was outraged that Jagan is a hero in corruption. CM Jagan demanded to step out beyond the palace. Critics say anarchy continues in the state. Rammohan Naidu urged the government to immediately reduce the prices of essential commodities. Rammohan Naidu has criticized the Jagan government for collecting taxes from the people and spending the same money on Navratnas, saying it was a big scam and a heinous financial crime.