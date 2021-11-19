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    తిరుపతిని ముంచెత్తిన వానలు...కపిలతీర్థంలో జలప్రళయం

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    భారీ వర్షాలు..వదరలతో పలు ప్రాంతాల్లో జల ప్రళయం ముంచుకొస్తోంది. ఇప్పటికే చిత్తూరు...నెల్లూరు జిల్లాలు జల దిగ్భంధంలో చిక్కుకున్నాయి. తిరుపతి పూర్తిగా వరద నీటిలో చిక్కుకుంది. తిరుమలలోనూ భారీగా వరద నీరు రావటంతో ఘాట్ రోడ్లు మూసివేసారు. మాడ వీధుల్లో వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. ఇక, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం పుదుచ్చేరి-చెన్నై మధ్య తీరం దాటింది. ఉదయం 3-4 గంటల మధ్య తీరం దాటినట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు ప్రకటించారు. ఈ ప్రభావంతో తమిళనాడు, చిత్తూరు, కడప, నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ తెలిపింది.

    Rains in Andhra Pradesh live updates in telugu:Tirupati under floods, Depression to make a landfall today

    Newest First Oldest First
    8:18 AM, 19 Nov
    తిరుపతి-తిరుమల
    తిరుపతి-తిరుమలలో వర్షాలు బీభత్సం సృష్టించాయి. సీఎం జగన్ పరిస్థితిని సమీక్షించి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికార యంత్రాంగానికి ఆదేశాలు జారీ చేశారు
    8:08 AM, 19 Nov
    చిత్తూరు
    చిత్తూరులో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు నదులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. వరదల ధాటికి కొట్టుకుపోతున్న పశువులు
    8:07 AM, 19 Nov
    ఆంధ్రప్రదేశ్
    చిత్తూరు
    చిత్తూరులో వరదనీటిలో చిక్కుకుపోయిన స్కూలు వ్యాన్. పిల్లలను సురక్షితంగా కాపాడిన స్థానికులు
    8:05 AM, 19 Nov
    లోతట్టుప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి
    8:05 AM, 19 Nov
    సహాయ చర్యలకు‌ చిత్తూరు, కడప, నెల్లూరు జిల్లాలకు NDRF, SDRF బృందాలు
    8:05 AM, 19 Nov
    మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్ళరాదు
    8:04 AM, 19 Nov
    తీరం వెంబడి గంటకు 45-65 కిమీ వేగంతో గాలులు
    8:04 AM, 19 Nov
    అక్కడక్కడ భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు అవకాశం
    8:04 AM, 19 Nov
    దీని ప్రభావంతో నేడు దక్షిణకోస్తా, రాయలసీమలో విస్తారంగా వర్షాలు
    8:04 AM, 19 Nov
    తెల్లవారుజామున 3-4గంటల తీరం దాటిన వాయుగుండం
    8:03 AM, 19 Nov
    ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ కోస్తా తీరాల మధ్య పుదుచ్చేరి - చెన్నై సమీపంలో తీరం దాటింది
    8:03 AM, 19 Nov
    తీరం దాటిన వాయుగుండం
    8:01 AM, 19 Nov
    ఏపీలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు పలు జిల్లాలు జలమయం

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    weather rains kadapa chittoor tirupati kurnool bay of bengal వాతావరణం వర్షాలు కడప చిత్తూరు తిరుపతి కర్నూలు బంగాళాఖాతం

    English summary
    Heavy Rains hit several districts of AndhraPradesh with the depression that occured in Andaman seaa likely to make a landfall today. Chittoor recieved heavy rains.
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