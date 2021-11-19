తిరుపతిని ముంచెత్తిన వానలు...కపిలతీర్థంలో జలప్రళయం
భారీ వర్షాలు..వదరలతో పలు ప్రాంతాల్లో జల ప్రళయం ముంచుకొస్తోంది. ఇప్పటికే చిత్తూరు...నెల్లూరు జిల్లాలు జల దిగ్భంధంలో చిక్కుకున్నాయి. తిరుపతి పూర్తిగా వరద నీటిలో చిక్కుకుంది. తిరుమలలోనూ భారీగా వరద నీరు రావటంతో ఘాట్ రోడ్లు మూసివేసారు. మాడ వీధుల్లో వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. ఇక, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం పుదుచ్చేరి-చెన్నై మధ్య తీరం దాటింది. ఉదయం 3-4 గంటల మధ్య తీరం దాటినట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు ప్రకటించారు. ఈ ప్రభావంతో తమిళనాడు, చిత్తూరు, కడప, నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ తెలిపింది.
Andhra Pradesh: Heavy rainfall leads to inundation of roads in Tirupati— ANI (@ANI) November 18, 2021
CM YS Jagan Mohan Reddy has directed the authorities to be vigilant and take necessary measures in wake of the inclement weather. pic.twitter.com/4h6tdgv6Ro
Heart breaking 💔💔💔... To watch— Addanki saibharath (@Saibharath_09) November 18, 2021
Really bad in Chittoor district those are not just cows... there are very thing to Chittoor district farmers #TirupatiRains #floods pic.twitter.com/bpUZs26n8R
Prakasam School bus stucked in under bridge in Chittoor Doddipalle, children safe now, appreciate the local rescue team! #Chittoor #TirupatiRains @APWeatherman96 pic.twitter.com/MMtGZ7ugZk— Chittoor Kurrodu (@divakar2192) November 18, 2021