నడిరోడ్డుపై ఒక్కసారిగా నిలిచిపోయిన ట్రాఫిక్... పడగవిప్పిన నాగుపాము చేసిన పనికి అందరూ షాక్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఎక్కడైనా రోడ్డుపై ట్రాఫిక్ జామ్ అయిందంటే ఎవరైనా మంత్రులో, ఉన్నతాధికారులో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు అని భావిస్తాం. లేదా ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉండి ఉంటుందని, ఏదైనా ప్రమాదం జరిగి ఉంటుందని అంచనా వేస్తాం. కానీ అటువంటిదేమీ లేకుండా ఒక్కసారిగా ట్రాఫిక్ అంతా నిలిచిపోయింది అంటే ఒకింత ఆశ్చర్యానికి గురవుతాం.

English summary

The traffic stopped suddenly on the road... Tension was seen in everyone because of the work done by the lying cobra to prevent the motorists from passing. This incident took place in Prakasam district.