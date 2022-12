Asthma: మీకు అస్తమా ఉందా.. అయితే ఈ పదార్థాలు తీసుకోండి..

News

oi-Chekkilla Srinivas

అస్తమా సమస్య ఉన్న వారు చలికాలం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చలి ఎక్కువగా ఉండడంతో అస్తమా పెరిగే చాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆస్తమా బారిన పడే వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. అస్తమా అనే వయస్సుతో సబంధం లేకుండా వస్తుంది. అస్తమా వచ్చిన వారికి త్వరగా వాయుమార్గాలు హైపర్సెన్సిటివ్‌గా మారతాయి. దీంతో నిరంతరం దగ్గు వస్తుంటుంది. అస్తమా రావడానికి

వాతావరణం కాలుష్యం ఒక కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు.

English summary

Asthma sufferers should be very careful in winter. Asthma is more likely to develop due to cold.The number of people affected by asthma is steadily increasing worldwide.