Hyderabad: ఫ్రిబవరి 11న ట్యాంక్ బండ్ వైపు వెళ్తున్నారా.. అయితే చుక్కలే..!

ఫ్రిబవరి 11న ఫార్ములా ఈ రేసింగ్ సందర్భంగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించనున్నారు.

Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

హైదరాబాద్ లో హుస్సేన్ సాగర్‌ వేదికగా ఫిబ్రవరి 11న జరగనున్న ఫార్ములా ఈ- రేసింగ్ ఈవెంట్‌కు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది భారత్ లో మొట్టమొదటి సారిగా హైదరాబాద్ వేదికగా ఫార్ములా ఈ- రేసింగ్ నిర్వహించనున్నారు. ప్రతిష్టాత్మంగా జరిగే ఫార్ములా ఇ-రేస్ ప్రారంభ కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలని FIA ప్రపంచ పాలక సంస్థ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న మొహమ్మద్​ బిన్​ సులేయంకు ఆహ్వానం పంపారు.

English summary

The Telangana government is making special arrangements for the Formula E-Racing event to be held at Hussain Sagar in Hyderabad on February 11. For the first time in India, Formula E-Racing will be held at the Hyderabad venue.