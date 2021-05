National

oi-Madhu Kota

రోజువారీ పనుల నిమిత్తం పొద్దున్నే అడవిలోకి వెళ్లిన సమీప గ్రామస్తులు అక్కడి దృశ్యాలను చూసి డంగైపోయారు. వేటగాళ్లబారినపడి చనిపోయిన ఏనుగులను చూడటం వారికి కొత్తకానప్పటికీ, తాజా దృశ్యాలు మాత్రం అందరినీ కకావికలం చేశాయి. ఒకటీ రెండూ కాదు.. ఏకంగా పదుల కొద్దీ ఏనుగులు నిర్జీవంగా పడిపోయాయి. వెంటనే ఫారెస్ట్ అధికారులకు కబురు పెట్టగా, వెటర్నరీ డాక్టర్లతోపాటు యంత్రాంగం మొత్తం అడవికి చేరుకుంది..

English summary

At least 18 elephants were found dead in a forest in Assam’s Nagaon district on Thursday morning, authorities said. “We suspect that it is a lighting strike that killed them as a result of the storm yesterday,” said M K Yadava, Chief Wildlife Warden, Assam, adding that a team of veterinary doctors as well as forest officials have been rushed to the spot for further investigation. The carcasses were found by locals in the Kundoli Proposed Reserve Forest under the Kathiatoli range in Nagaon district.