ఫినిష్: చిన్నమ్మ శశికళ, ఇళవరసి మీద సీబీఐ కేసు, రూ. వెయ్యి కోట్ల బోగస్ కంపెనీలు, విదేశాల్లో!

National

Mallikarjuna

Posted By: Mallikarjuna

Subscribe to Oneindia Telugu

IT Raids : మిడాస్ మద్యం బంద్ : కీలకంగా 'పూంగుండ్రన్' | Oneindia Telugu

English summary

Another case CBI registered against VK Sasikala Natarajan and Ilavarasi Jayaraman.