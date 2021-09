Anti-conversion law: బలవంతపు మతమార్పిడి, సీఎం పక్కాక్లారిటీ, నిన్న హోమ్ మంత్రి !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: బలవంతంగా మతమార్పడులు చెయ్యకుండా, మతమార్పిడిని ప్రోత్సహించకుండా మతమార్పిడి నిరోదక చట్టం తీసుకురావాలని ఆలోచిస్తున్నామని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి బసవరాజ్ బోమ్మయ్ అన్నారు. బలవంతంగా మతాలు మార్చడం ద్వారా సమాజంలో తప్పుడు సంకేతాలు పంపించినట్లు అవుతుందని సీఎం బసవరాజ్ బోమ్మయ్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. కర్ణాటకలో అక్కడక్కడా బలవంతంగా మతమార్పడిలు జరుగుతున్నాయని ప్రభుత్వానికి తెలిసిందని, అలాంటి సంఘవ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు కళ్లెం వెయ్యడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ముఖ్యమంత్రి బసవరాజ్ బోమ్మయ్ అన్నారు.

కర్ణాటకలోని అన్ని జిల్లాల సంబంధిత అధికారులకు ఈ విషయంలో కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని తాము ఆదేశాలు జారీ చేశానని సీఎం బసవరాజ్ బోమ్మయ్ చెప్పారు. ఇప్పటికే దేశంలో బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న అనేక రాష్ట్రాలు బలవంత మతమార్పడి నిరోధక చట్టాలు అమలు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అదే బాటలో కర్ణాటకలో బసవరాజ్ బోమ్మయ్ ప్రభుత్వం కూడా ఆదిశగా అడుగులు వేస్తోంది. బెంగళూరు నగరంతో పాటు కర్ణాటకలోని అనేక జిల్లాల్లో లవ్ జీహాద్ తరహాలో బలవంతంగా మాతాంతర వివాహాలు జరుగుతున్నాయని బీజేపీ నాయకులు, భజరంగ్ దళ్, హిందూ సంఘాలు పలు ఆరోపణలు చేస్తున్న సమయంలో బసవరాజ్ బోమ్మయ్ ప్రభుత్వం ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

Illegal affair: ఇంట్లో భర్త శవం పెట్టుకుని ప్రియుడితో ఎంజాయ్ చేసిన ఆంటీ, కామపిచాచి క్లోజ్ !

English summary

Anti-conversion law: Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai, on Tuesday, said that the state government is mulling bringing in an anti-conversion law to prevent religious conversions either by force or through inducement in the state.