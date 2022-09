బీజేపీ ఎంపీలపై కేసు.. ఎయిర్ పోర్టులో రూల్స్ బ్రేక్, కేసు..

India

oi-Shashidhar S

బీజేపీ ఎంపీలు నిషికాంత్ దూబే, మనోజ్ తివారీ.. ఏడుగురిపై కేసు నమోదైంది. తమ సొంత (చార్టెట్) ప్లైట్ టేకాఫ్ కోసం ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేయడంపై వివాదాస్పదమైన సంగతి తెలిసిందే. వీరిపై డియోఘర్ విమానాశ్రయానికి చెందిన డీఎస్పీ సుమన్ అనన్ ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో కేసు ఫైల్ చేశారు.

English summary

FIR has been lodged against BJP MPs Nishikant Dubey, Manoj Tiwari and seven others after they allegedly forced officials at Deoghar airport in Jharkhand .