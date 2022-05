ఉగ్రవాదం, సీమాంతర ఉగ్రవాదంపై జీరో టోలరెన్స్: బ్రిక్స్ సమావేశంలో జైశంకర్ స్పష్టం

India

న్యూఢిల్లీ: ఉగ్రవాదం, ముఖ్యంగా సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని ఏమాత్రం సహించకూడదని భారత విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జైశంకర్ స్పస్టం చేశారు. గురువారం వీడియో లింక్ ద్వారా చైనా నిర్వహించిన బ్రిక్స్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశంలో ఐదుగురు సభ్యుల కూటమికి చెందిన తన సహచరులతో విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు.

ఈ సమావేశంలో కోవిడ్ మహమ్మారి నుంచి సామాజిక-ఆర్థిక పునరుద్ధరణను కోరుకోవడమే కాకుండా స్థితిస్థాపకంగా, నమ్మదగిన సరఫరా గొలుసులను నిర్మించాలని 8 కీలక అంశాలను హైలైట్ చేరు జైశంకర్.

ఇప్పటికే కోవిడ్-19తో దెబ్బతిన్న ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై భయంకరమైన క్యాస్కేడింగ్ ప్రభావాలను ఉత్పత్తి చేస్తున్న ఉక్రెయిన్‌లో యుద్ధాన్ని కూడా జైశంకర్ నొక్కిచెప్పారు. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ఇంధన డిమాండ్‌ను, ఆహార ధరలను పెంచిందని, ప్రపంచ అభివృద్ధి కోసం వీటిని నియంత్రించాలని జైశంకర్ అన్నారు.

