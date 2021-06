'డెల్టా' వేరియంట్-ఒరిజినల్ కంటే డేంజర్-సెకండ్ వేవ్‌ తీవ్రతకు కారణమదే?-యూకెను వణికిస్తోంది

India

oi-Srinivas Mittapalli

భారత్‌లో గుర్తించిన కోవిడ్ డెల్టా వేరియంట్ B.1.617.2 ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అలజడి రేపుతోంది. ఇటీవల ఇంగ్లాండులోని 61 శాతం శాంపిళ్లలో ఇదే వేరియంట్‌ బయటపడినట్లు అక్కడి పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంగ్లాండ్(పీహెచ్ఈ) ప్రకటించింది. గతేడాది యూకెలో బయటపడ్డ అల్ఫా వేరియంట్ B.1.1.7 కంటే డెల్టా వేరియంటే ప్రస్తుతం యూకెపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తోంది. ఇటీవల భారత్‌లో సెకండ్ వేవ్‌ తీవ్ర స్థాయిలో విజృంభించడానికి కూడా ఇదే వేరియంట్ కారణమని పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో డెల్టా వేరియంట్‌పై సర్వత్రా చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

The Public Health England (PHE) has said in its latest risk assessment of variants of coronavirus that a whopping 61% of the sequenced samples are that of the Delta variant, which was first detected in India. This means that the Delta variant has become the most dominant variant in the country, surpassing even the Alpha variant that had caused a surge of cases in the UK last year. Among the many variants of coronavirus that are present, the B.1.617 lineage