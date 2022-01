కోవిడ్ థర్డ్ వేవ్: భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు పీక్ కు చేరుకుంటుంది? శాస్త్రవేత్తల అంచనా ఇదే

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కోవిడ్ 3వ వేవ్ విజృంభిస్తోంది. ఇప్పటికే దేశ వ్యాప్తంగా విపరీతంగా కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి. నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, ఢిల్లీ, ముంబై, కోల్‌కతా ఇప్పటికే గరిష్ట స్థాయిని చూడగా, బెంగళూరు జనవరి 22న గరిష్ట స్థాయిని చూస్తుంది. రోజువారీ కేసుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతున్నా ఆస్పత్రిలో చేరికలు తక్కువగా నమోదు అవుతున్నాయి.

Omicron Variant : Covid ‘Tsunami’ - WHO | Oneindia Telugu

అంతమాత్రాన ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని కాదని, కరోనా పరిణామం ఎప్పుడు ఎలా జరుగుతుందో అర్ధం కావటం లేదని నిపుణులు చెప్తున్నారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ప్రజలు సామాజిక దూరం పాటించాలని, మాస్కులు తప్పనిసరిగా ధరించాలని చెప్తున్నారు.

English summary

Covid 3rd wave is booming in India. Extreme cases are already being reported across the country. According to analysts, Delhi, Mumbai and Kolkata have already seen highs, while Bangalore will see peaks on January 22.