వీధులెక్కిన దళితులు, ఉద్రిక్తత: ముంబైలో స్కూల్స్ మూత

ముంబై: పూణేలో దళితుల ర్యాలీలో చెలరేగిన హింస నేపథ్యంలో ముంబైలో మంగళవారంనాడు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దళితులు వీధులెక్కారు. వారి నిరసన నేపథ్యంలో పాఠశాలలను మూసివేశారు.

ముంబై పలు ఆంక్షలు విధించారు. నలుుగురి కన్నా ఎక్కువ గుమికూడి ఉండడాన్ని నిషేధించారు. పలు విద్యాసంస్థలను మూసివేశారు. రాళ్లు రువ్వుకోవడం వంటి సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. నిప్పు అంటించుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించిన ఒకరిని రక్షించారు.

పుకార్లను నమ్మవద్దని, నిరసనల వల్ల ఈస్టర్న్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలిగిందని, ప్రస్తుతం సజావుగానే ఉందని, చెంబూరు నాకాలో ట్రాఫిక్ సమస్య ఇంకా ఉందని, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, సోషల్ మీడియాలో ఏదైనా పోస్టు చేసే ముందు పోలీసు అధికారుల ద్వారా ధృవీకరించుకోవాలని పోలీసులు ట్వీట్ చేశారు.

Don’t believe in rumours. Traffic on Eastern expressway was affected due to protests. It’s moving now. Traffic at Chembur Naka is still affected. There is nothing to panic. Verify facts with police officers and men before posting anything on social media.