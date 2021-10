వచ్చే వారం కోవాగ్జిన్ అత్యవసర వినియోగంపై నిర్ణయం: ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ/జెనీవా: భారత్‌కు చెందిన ఫార్మా దిగ్గజం భారత్ బయోటెక్ అభివృద్ధి చేసిన కోవాగ్జిన్ టీకాను అత్యవసర వినియోగ వ్యాక్సిన్ల జాబితా(ఈయూఏ)లో చేర్చాలన్న అంశంపై వచ్చే వారంలో తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ(డబ్ల్యూహెచ్ఓ) ప్రకటించింది.

డబ్ల్యూహెచ్ఓ, స్వతంత్ర నిపుణుల బృందం వచ్చే వారంలో భేటీ అవుతుందని, కోవాగ్జిన్ టీకా మూడు దశల క్లినికల్ ట్రయల్స్ డేటాను, భద్రత, సామర్థ్యం, రోగ నిరోధకత తదితర అంశాలను సమీక్షించి అత్యవసర వినియోగ జాబితాలో చేర్చే అంశంపై తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఈ విషయాన్ని మంగళవారం రాత్రి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ట్విట్టర వేదికగా వెల్లడించింది.

కోవాగ్జిన్ టీకాకు సంబంధించి ఇప్పటికే భారత్ బయోటెక్ సంస్థ ఏప్రిల్ నెలలో ఈవోఐ(ఎక్ప్‌ప్రెస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్) సమర్పించింది. ఈ క్రమంలో జులై 6న వ్యాక్సిన్ డేటా రోలింగ్ ప్రక్రియను ప్రారంభించినట్లు కూడా డబ్ల్యూహెచ్ఓ పేర్కొంది. ఈయూఏలో చేర్చేందుకు కోవాగ్జిన్ కు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని డబ్ల్యూహెచ్ఓకు ఇప్పటికే సమర్పించామని, ఆ సంస్థ ఫీడ్ బ్యాక్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు భారత్ బయోటెక్ ఇటీవల ప్రకటించింది. కాగా, మనదేశంలో కోవాగ్జిన్‌ను అత్యవసర వినియోగం కింద ఉపయోగిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కోవాగ్జిన్ తోపాటు సీరమ్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉత్పత్తి చేసిన కోవిషీల్డ్ టీకాను పంపిణీ చేస్తున్నారు.

