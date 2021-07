టార్గెట్ 2024... బీజేపీ మాస్టర్ ప్లాన్... రంగంలోకి 43 మంది కేంద్రమంత్రులు-15వేల కి.మీ యాత్ర

India

oi-Srinivas Mittapalli

దేశంలో సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ఇంకా మూడేళ్ల గడువు ఉంది. సాధారణంగా ఎన్నికలకు ఏడాది ముందు నుంచి రాజకీయ పార్టీలు అందుకు సన్నద్దమవుతుంటాయి. కానీ బీజేపీ మాత్రం ఎన్నికలకు మూడేళ్ల ముందుగానే ప్రిపరేషన్ మొదలుపెడుతోంది. నూతన కేంద్రమంత్రులను ప్రజలకు పరిచయడం చేయడంతో పాటు పనిలో పనిగా పార్టీని,ప్రభుత్వాన్ని జనానికి మరింత చేరువ చేసేలా మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించింది. ఈ మేరకు అగస్టు 16 నుంచి మూడు రోజుల పాటు జన ఆశీర్వాద్ యాత్రలను నిర్వహించనుంది. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో నూతన కేంద్రమంత్రుల పరిచయ కార్యక్రమానికి విపక్షాలు అడ్డుపడిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త మంత్రులను నేరుగా జనంలోకే తీసుకెళ్లేందుకు బీజేపీ ప్లాన్ చేసింది.

English summary

The 43 new cabinet ministers will held the Jana Ashirwad Yatra in their constitutencies. Each Union Minister will have to cover 3-4 Lok Sabha constituencies and 4-5 districts to reach the Lok Sabha constituency which they represent.