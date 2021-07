Modi Cabinet 2.0 : ఏయే సామాజికవర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం... కొత్త కేబినెట్ కూర్పులో 'సమీకరణాలు' ఇవే...

India

oi-Srinivas Mittapalli

కేంద్ర మంత్రివర్గ పునర్వవ్యస్థీకరణపై అందరి దృష్టి నెలకొంది. కొత్త-పాతల కలయికతో మొత్తం 75 మంది మంత్రులతో కొత్త కేబినెట్ కొలువదీరే అవకాశం ఉంది. సామాజిక సమీకరణాలు,ఆయా రాష్ట్రాల జనాభా,ఇతరత్రా అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుని కొత్త కేబినెట్‌ కూర్పు జరగబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దళిత సామాజిక వర్గం నుంచి 12 మందికి,ఎస్టీ సామాజిక వర్గం నుంచి 8 మందికి,వెనుకబడిన తరగతుల నుంచి 27 మందికి అవకాశం కల్పించనున్నట్లు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి.

English summary

All eyes are on the reshuffle of the Union Cabinet. The new cabinet is likely to have a new cabinet with a total of 75 ministers. It seems that the composition of the new cabinet is going to take into account the social equations, the population of the respective states and other factors.