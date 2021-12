415 కు పెరిగిన ఒమిక్రాన్ కేసులు; అత్యధికంగా మహారాష్ట్రలోనే..తాజా కరోనాకేసుల స్థితి ఇదే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశాన్ని కరోనా కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ వణికిస్తుంది. కేసులు పెరుగుతుండడం ప్రజలను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు మొత్తం 415 ఒమిక్రాన్ కేసులు నమోదయ్యాయని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. ఇప్పటివరకు కనీసం 115 మంది కోలుకున్నారని తెలిపింది.

ఒమిక్రాన్ పై కేంద్రం లేటెస్ట్ డేటా: 17 రాష్ట్రాల్లో 358 కేసులు; కోలుకున్న 117 మంది

దేశంలో మహారాష్ట్రలో అత్యధికంగా 108 మంది ఒమిక్రాన్ బాధితులను కలిగివుంది. ఢిల్లీలో 79 మంది ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ బాధితులు ఉన్నారు. ఇప్పటివరకూ గుజరాత్‌లో 43 కేసులు, తెలంగాణాలో 38 కేసులు, కేరళలో మొత్తం 37 ఓమిక్రాన్ కేసులు, తమిళనాడులో 34 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈశాన్య ప్రాంతంలో ఏ రాష్ట్రం కూడా ఒమిక్రాన్ కేసులను నివేదించలేదు. ఇక రాజస్థాన్ ఇరవై రెండు కేసులను, హర్యానా నాలుగు కేసులను, ఒడిశా నాలుగు కేసులను, ఆంధ్రప్రదేశ్ నాలుగు కేసులను, జమ్మూ కాశ్మీర్ మూడు కేసులను, ఉత్తరప్రదేశ్ రెండు కేసులను, చండీగర్ ఒక కేసును, ఉత్తరఖండ్ ఒక కేసు, లడక్ ఒక కేసును నమోదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఇదిలా ఉంటే విపరీతంగా ఒమిక్రాన్ కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మహారాష్ట్రలో రాత్రి 9 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల మధ్య ఐదు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది సమావేశాలకు అనుమతి లేదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. హర్యానా మరియు ఢిల్లీ కూడా ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఆంక్షలను కఠినతరం చేశాయి. అయితే ఢిల్లీ ప్రార్థనా స్థలాలను తెరిచి ఉంచడానికి అనుమతించింది. గత 24 గంటల్లో 7,189 తాజా కేసులతో దేశం యొక్క కోవిడ్-19 సంఖ్య 3,47,79,815కి పెరిగింది. అయితే క్రియాశీల కేసులు 77,032కి తగ్గాయి.

ఇప్పటివరకు 3.42 కోట్ల మంది కరోనా మహమ్మారి జయించారు క్రియాశీల కేసుల రేటు 0.22 శాతంగా ఉంది. గత 58 రోజులుగా రోజువారీ కరోనా కేసుల సంఖ్య 15,000 కంటే తక్కువగా నమోదైంది.ఇది మార్చి 2020 నుండి అతి తక్కువ, అయితే జాతీయ కోవిడ్ -19 రికవరీ రేటు 98.40 శాతంగా నమోదైంది. గత 24 గంటల వ్యవధిలో 387 మంది కరోనా కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు మొత్తంగా ఇప్పటివరకు 4,79,520 మంది కరోనా కారణంగా మృతి చెందారు. నిన్న 66 లక్షల మందికి కరోనా టీకా వేయించుకోగా మొత్తంగా 141 కోట్లకు పైగా డోసులు పంపిణీ అయ్యాయి.

English summary

A total of 415 omicron cases have been reported in India so far, according to the Ministry of Health. At least 115 people have recovered so far. There were 7,189 fresh corona cases reported in the last 24 hours.