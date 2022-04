మండుతున్న ఢిల్లీ.. 72 ఏళ్లలో అధికంగా ఉష్ణోగ్రత.. డేటా ఇదిగో..

India

oi-Shashidhar S

ఈ సారి ఎండలు మండిపోతున్నాయి. శీతలంగా ఉండే చోట కూడా వేడి ఎక్కువగానే ఉంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో గత 72 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా ఎండలు కాస్తున్నాయి. ఏప్రిల్ నెలలో ఈ స్థాయిలో ఈ 72 ఏళ్లలో ఎప్పుడూ లేదు. ఢిల్లీ కాదు మిగతా చోట్ల కూడా ఆ ప్రభావం ఉంది. ఢిల్లీలో 40.2 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత రికార్డయ్యేది. కానీ 2010ల మాత్రికార్డ్ అయ్యింది.

ఉష్ణోగ్రత పెరగడంతో దేశంలో విద్యుత్, నీటి కొరత ఏర్పడుతుంది. ఢిల్లీలో గత రెండు రోజులుగా టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. వరసగా రెండో రోజు 43.5 డిగ్రీలు వచ్చింది. ఇదీ ఏప్రిల్ నెలలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత అని గత రికార్డులు చెబుతున్నాయి. గత 12 ఏళ్లలో ఈ స్థాయి ఎండలు లేవు. 2010లో ఏప్రిల్ 18వ తేదీన ఢిల్లీలో 43.7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత రికార్డయ్యింది. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడే ఈ స్థాయిలో భానుడి విశ్వరూపం చూపించాడు.

ఎండలు ఠారెత్తిస్తున్నాయి. ఉదయం నుంచే భానుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. దీంతో జనం ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గతేడాది కన్నా ఎక్కువగా ఎండలు దంచి కొడుతున్నాయి. దీంతో జనం ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కూలీలు, ఇతర రంగాలకు చెందిన కార్మికులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 నుంచి 5 గంటల వరకు బయటకు రావొద్దని వాతావరణ శాఖ పదే పదే చెబుతోంది. వచ్చిన తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరుతుంది. చలువ చేసే పానీయాలు తీసుకోవాలని సజెస్ట్ చేశారు.

English summary

Delhi recorded its second hottest April in 72 years even as several parts of the country are sweltering in a dangerous early summer heatwave.