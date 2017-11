షాక్: రంగు మారిన సియాంగ్ నీరు, మృత్యువాత పడ్డ చేపలు, ఎందుకంటే?

National

Narsimha

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The sudden change of the water of Siang River in Arunachal Pradesh from crystal clear to thick dark black containing large volume of heavy slag has created panic in the frontier state that borders China.భారత్‌ను ఇబ్బందులు పెట్టేందుకు చైనా తన శక్తియుక్తులను ప్రదర్శిస్తోంది. ఇండియాలోని నదులను లక్ష్యంగా చేసుకొని