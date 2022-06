Super Star: టాప్ హీరోకు ఏనుగు దంతాల కేసులో షాక్, విచారణకు హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్, ఐటీ శాఖ వదిలేసినా !

India

oi-Mallikarjuna

తిరువనంతపురం/కేరళ: విలక్షణ నటుడు, మలయాళం సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ కు కోర్టులో చుక్కెదురైయ్యింది. అక్రమంగా ఏనుగు దంతాలు ఇంట్లో పెట్టుకున్నారని నమోదు అయిన కేసులో సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ కేసు విచారణ ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. తన మీద నమోదు అయిన అక్రమ ఏనుగు దంతాల కేసు విచారణ నిలిపివేయాలని నటుడు మోహన్ లాల్ కోర్టుకు మనవి చేశారు. అక్రమంగా ఏనుగు దంతాలు పెట్టుకుని చట్టాన్ని ఉల్లంఘించారని అటవి శాఖ అధికారులు నటుడు మోహన్ లాల్ మీద కేసు నమోదు చేశారు. థర్డ్ పార్టీ జోక్యం తగదని గతంలో ట్రయల్ కోర్టు ఈ కేసు విచారణను తోసిపుచ్చింది. అయితే ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రజా ప్రయోజన వ్యాఖ్యలు దాఖలు చెయ్యడంతో కేరళ హైకోర్టు వీరి వాదనలు వినడానికి అనుమతి ఇచ్చింది. కేరళ హైకోర్టు ఆదేశాలతో నటుడు మోహన్ లాల్ కు మళ్లీ ఏనుగు దంతాల కేసు టెన్షన్ మొదలైయ్యింది. ఎవరైనా అక్రమసంగా ఏనుగు దంతాలు ఇంట్లో పెట్టుకున్నారని కోర్టు విచారణలో వెలుగు చూస్తే మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఏడు సంవత్సరాలు జైలు శిక్షపడే అవకాశం ఉందని న్యాయనిపుణులు అంటున్నారు.

English summary

Super Star: Actor Mohanlal will have to face trial in the wildlife crime case booked against him for the illegal possession of two pairs of ivory as a trial court on Thursday dismissed the State government’s plea to withdraw the prosecution proceedings against him.