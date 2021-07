India

oi-Srinivas Mittapalli

భారత్‌లో సెకండ్ వేవ్ ఉధృతికి కారణమైన డెల్టా వేరియంట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటికీ అత్యంత వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఇప్పటివరకూ 100 దేశాలకు డెల్టా వేరియంట్ వ్యాప్తి చెందినట్లు డబ్ల్యూహెచ్ఓ(వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్) గుర్తించింది. ఒరిజినల్ వేరియంట్ కంటే ఇది రెండున్నర రెట్లు వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతోంది. అదే సమయంలో భారత్,అమెరికా,యూకె,రష్యా,సౌతాఫ్రికా తదితర దేశాల్లో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త మ్యుటేషన్లకు ఇది దారితీస్తోంది.

English summary

The Delta variant that caused the second wave in India is still expanding rapidly around the world. The WHO (World Health Organization) has identified the Delta variant spread to 100 countries so far. It is spreading two and a half times faster than the original variant.