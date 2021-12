ఒమిక్రాన్ ఎఫెక్ట్: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 11,500 విమానాలు రద్దు, కొనసాగుతున్న ఆంక్షలు

International

oi-Dr Veena Srinivas

కోవిడ్ -19 కేసులు యూరప్ మరియు అనేక యుఎస్ రాష్ట్రాల్లో రికార్డు స్థాయికి పెరగడంతో, క్రిస్మస్ వారాంతంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రయాణాలలో గందరగోళం నెలకొంది. ప్రధాన విమాన రద్దులతో సోమవారం కూడా ఈ గందరగోళం కొనసాగుతూనే ఉంది. విమాన ప్రయాణాలపై ఆంక్షలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ అయ్యాయి.

English summary

Nearly 11,500 flights worldwide have been canceled since Friday. Every year during Christmas and New Year the passenger traffic is high. 11,500 flights have already been canceled while tens thousand flights have been delayed.