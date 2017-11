Telangana

Srinivas G

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Delegates from all across the world are dropping in at the main venue for the Global Entrepreneurship Summit, the Hyderabad International Convention Centre (HICC) beginning in Hyderabad. హెచ్ఐసిసిలో జరుగుతున్న గ్లోబల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూయర్‌షిప్ సమ్మిట్‌కు ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ సతీమణి నారా బ్రాహ్మణి, నటుడు రామ్ చరణ్ తేజ సతీమణి ఉపాసన, నటి మంచు లక్ష్మి తదితరులు హాజరయ్యారు.