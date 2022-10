పచ్చని తెలంగాణలో బీజేపి చిచ్చు.! అందుకే ఉపఎన్నిక తెచ్చిందన్న మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి.!

Telangana

oi-Harikrishna

మునుగోడు/హైదరాబాద్ : పంటపొలాలతో సస్యశ్యామలంగా ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చిచ్చు రగిల్చేందుకే భారతీయ జనతా పార్టీ మునుగోడుకు ఉప ఎన్నికలు తెచ్చిందని రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖామంత్రి గుంటకండ్ల జగదీష్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఇక్కడ జరుగుతున్న ఉప ఎన్నికల వెనుక ముమ్మాటికీ ప్రధాని మోదీ కుట్ర ఉందని ఆయన మండిపడ్డారు. మరో సంవత్సరంలో రాష్ట్ర శాసనసభ కు సాదారణ ఎన్నికలు జరగాల్సిన తరుణంలో ఎందుకు రాజీనామా డ్రామాలు అంటూ ఆయన మండిపడ్డారు. మునుగోడు కు జరుగుతున్న ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా బుధవారం నియోజకవర్గ పరిధిలోని వెలిమికన్నే,చీకటిమామిడి తదితర గ్రామంలో టి ఆర్ యస్ అభ్యర్థి కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డితో కలసి ఆయన ప్రచారం నిర్వహించారు.

English summary

State Power Minister Guntakandla Jagadish Reddy has accused the Bharatiya Janata Party of calling the by-elections earlier to stir up trouble in the lush Telangana state. He alleged that Prime Minister Modi's conspiracy was behind the by-elections taking place in Munugodu.