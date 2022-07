రాజగోపాల్ రెడ్డికి ఊహించని సమస్య.. పార్టీ రాజీనామాపై ఎటూ తేల్చకుండా తాత్సారం.. కారణం ఇదేనట!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి పార్టీ మార్పు వ్యవహారం తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాలలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి హోంమంత్రి అమిత్ షాను కలవడంతో మొదలైన రగడ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారి ఆయన బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నబోతున్నాడు అన్న చర్చ జరుగుతోంది. ఇక ఈ నేపథ్యంలో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డిని పార్టీ మారకుండా చూడాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు శతవిధాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో ఆయన పార్టీ మారడం కోసం, కాషాయ కండువా కప్పడం కోసం బీజేపీ శ్రేణులు అంతే వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు.

English summary

Munugodu MLA Komatireddy Rajagopal Reddy held meetings with constituency leaders. Many key leaders said that they will stick to the Congress. So he postponed the party change decision.