తెలంగాణ కోసం చేసిన పోరాటం మళ్లీ ఇప్పుడు చేద్దాం; సీఎం కేసీఆర్ పై శివాలెత్తిన విజయశాంతి

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై బిజెపి నేత విజయశాంతి తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఇటీవల తెలంగాణా రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకుంటున్న అనేక పరిణామాలపై విజయశాంతి తనదైన శైలిలో స్పందిస్తున్నారు. నిత్యం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేసే విజయశాంతి తాజాగా మరోమారు కేసీఆర్ పై మండిపడ్డారు . బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ చేపట్టిన నిరుద్యోగ దీక్షలో పాల్గొన్న విజయశాంతి తెలంగాణ ప్రభుత్వ తీరుపై, సీఎం కేసీఆర్ మరియు ఆయన కుటుంబం పై నిప్పులు చెరిగారు. అన్ని జిల్లాల్లోనూ నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాల కోసం నిరీక్షిస్తున్నారు అని పేర్కొన్న విజయశాంతి ఉద్యోగాలు, నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తానని కెసిఆర్ ఏడేళ్లపాటు ఏం చేశారని ప్రశ్నించారు.

BJP leader Vijayashanti fires on CM KCR slams that KCR not solving the unemployed problems. says that needs to do a struggle like the Telangana movement for the people's problems.