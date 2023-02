health tips రక్తపోటు ఉందని దిగులు దండగ.. సహజచిట్కాలు ఉండగా.. వీటిని ట్రై చెయ్యండి!!

దీర్ఘకాలం పాటు హైబీపీ కోసం వేసుకునే మందులతో కిడ్నీలు పాడవుతాయని చాలామంది ఆందోళన చెందుతూ ఉంటారు. ఇక అటువంటివారు బీపీ తగ్గడం కోసం కొన్ని సహజ చిట్కాలను పాటిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

Health

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రస్తుతం సమాజాన్ని పట్టిపీడిస్తున్న మహమ్మారి హైబీపీ. హై బీపీ తో ఎంతోమంది తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లతో పక్షవాతం బారినపడి మంచాలకు పరిమితమవుతున్నారు. మన జీవన శైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడి తదితర అనేక అంశాలు మనల్ని హైబీపీ బాధితులుగా మారుస్తున్నాయి. హై బీపీ తగ్గడం కోసం కచ్చితంగా మందులు వాడాల్సిందే. బ్రతికినంత కాలం టాబ్లెట్లు వేసుకోవాలని వైద్యులు చెబుతారు. అయితే దీర్ఘకాలం పాటు హైబీపీ కోసం వేసుకునే మందులతో కిడ్నీలు పాడవుతాయని చాలామంది ఆందోళన చెందుతూ ఉంటారు. ఇక అటువంటివారు బీపీ తగ్గడం కోసం కొన్ని సహజ చిట్కాలను పాటిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

English summary

People who want to control high blood pressure are told to reduce salt, make changes in their diet, exercise and do yoga.