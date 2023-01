మకర సంక్రాంతి నాడు ఈ దానాలు తెస్తాయి మీకు ఐశ్వర్యం, ఆరోగ్యం.. ప్లాన్ చేసుకోండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

పండుగలు ఏవైనా సరే దానధర్మాలను చేయడం శుభసూచకంగా పరిగణిస్తారు. ఇక అందులోనూ మకర సంక్రాంతి పర్వదినాన దానధర్మాలు చేయడం మంచిదని ఎంతో మంది పండితులు చెబుతున్నారు. సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించిన ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో చక్కగా స్నానాలు చేయడం, ఆ తర్వాత దానాలు చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

English summary

On Makar Sankranti it is good to donate black sesame seeds, black gram dal, kichidi, blankets, jaggery and annadanam. It is said that these will give you wealth and health.