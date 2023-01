vastu tips: టెర్రస్ మీద వీటిని తప్పకుండా పెట్టండి.. మీకు ఆర్ధిక ఇబ్బందులే ఉండవు!!

టెర్రస్ మీద పాడైపోయిన వస్తువులు, చెత్తా చెదారం పెట్టకుండా, వాస్తు నియమాల ప్రకారం కొన్నిటిని తప్పకుండా పెట్టాలని, అలా అయితే మీకు ఆర్ధిక ఇబ్బందులే ఉండవని చెప్తున్నారు వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు.

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంటిని నిర్మించుకోవడానికి ఏ విధంగా వాస్తు శాస్త్ర అవసరం అవుతుందో, అదేవిధంగా ఇంటి లోపల, ఇంటి బయట ఉంచే వస్తువుల విషయంలో కూడా వాస్తు నియమాలు కచ్చితంగా పాటించాలి. ఇల్లు ఎంత వాస్తు ప్రకారం నిర్మించుకున్నప్పటికీ ఇంటి లోపల, ఇంటి బయట పెట్టిన వస్తువులు మన జీవితం పైన తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయని చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. వాస్తు నియమాలను అనుసరించి ఇంట్లో, ఇంటి బయట వస్తువులను పెట్టుకుంటే ఆనందంతో పాటు ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఇక ఇంట్లో పెట్టుకునే వస్తువులు మాత్రమే కాకుండా ఇంటిపై, టెర్రస్ మీద పెట్టే వస్తువుల విషయంలో కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాలని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు పదేపదే హెచ్చరిస్తున్నారు.

English summary

Vastu experts say that if you plant plants, trees, remove garbage and discarded things according to the terrace architecture, you will not face any financial problems.