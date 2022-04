vastu tips: తులసి పూజ చేస్తే మీ కోరికలు నెరవేరుతాయి; కష్టాలు తీరుతాయి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

తులసి మొక్కను హిందువులు అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. దైవ స్వరూపంగా భావించి పూజిస్తారు. మతపరమైన దృక్కోణం నుండి హిందూ మతంలో తులసికి చాలా ముఖ్యమైన స్థానం ఇవ్వబడింది. తులసిని విష్ణువుకి ప్రీతిపాత్రమైనదిగా కూడా చెబుతారు.

English summary

Vastu Shastra says that if there is a tulsi plant in the house, there will be prosperity. Tulsi Puja also specializes in the prevention of negativity. Here we will learn the details of different types of tulsi worship.