Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

అనగనగా ఒక రాజు. ఆ రాజుకు ఏడుగురు కొడుకులు. వారిలో ఎవరికి అధికారం అప్పజెప్పాలన్నది రాజుకు సందిగ్ధంగా మారింది. ఒక్కొక్క కుమారుడు ఒక్కో విషయంలో నిపుణులు. రాజ్యానికి రాజుగా 5 సంవత్సరాలకు ఒకరిని ఎన్నుకుంటారు. ఏడుగురు కొడుకులకు 35 సంవత్సరాలు పడుతుంది. అప్పటివరకు తాను బతికుండను కాబట్టి ఎవరెవరికి ఏ సమయంలో, ఎవరి తర్వాత ఎవరికి మహారాజు పదవిని అప్పజెపితే బాగుంటుంది అనే విషయమై మంత్రితో చర్చించాడు. అన్నింటిలో సలహాలిచ్చే మంత్రికి కూడా ఈ విషయం క్లిష్టతరంగా మారింది.

English summary

That king had seven sons.The king was in a dilemma as to which of them he should hand over the power to