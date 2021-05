పథకాల పట్టపు రాజు జగన్.!రెండేళ్లలోనే రాజన్న రాజ్యం ఆవిష్కరణ.!ప్రశంసిస్తున్న మంత్రులు.!

Andhra Pradesh

హైదరాబాద్ : ఏపీలో వైసీపి ప్రభుత్వం రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్బంగా ముఖ్యమంత్రి వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రశంసలతో ముంచెత్తుతున్నారు సహచర మంత్రులు. సంక్షేమ కార్యక్రమాల రూపకల్పనలో రారాజుగా, పథకాల అమలులో పట్టపు రాజుగా అభివర్ణిస్తున్నారు మంత్రులు. ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పరిపాలన సాగిస్తున్న సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి నిజమైన నాయకుడని, ప్రజల ఇళ్ల వద్దకే పాలన తీసుకువచ్చిన జగన్ దేశంలోనే అత్యుత్తమ ముఖ్యమంత్రిగా చరిత్ర సృష్టించడం ఖాయమని మంత్రులు చర్చించుకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

Fellow ministers have showered praise on Chief Minister YS Jaganmohan Reddy on the occasion of the completion of two years of the YCP government in the AP. The ministers are portrayed as the king of welfare programs and the king of degrees in the implementation of schemes.