ఏ ముఖ్యమంత్రిని కలవాలన్నా 'ఆమె'కు నిముషాల పని!?

Andhra Pradesh

ఆమె ఒక ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్త. రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల స్థాయి. ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రిని కలవాలన్నా ఆమె ఇట్టే కలవగలదు. సామాన్యులకే కాకుండా కాస్తంత పరిచాయాలున్నవారికి కూడా ఆమె పేరు తెలియదు. కేవలం వీవీఐపీలు, అత్యున్నతస్థాయిలో ఉన్నవారికి మాత్రమే ఆమె గురించి, ఆమె శక్తి సామర్థ్యాల గురించి తెలుస్తుంది. ఇంతకీ ఆమె ఎవరంటే కనికా టెక్రివాల్ రెడ్డి.

She is an aspiring entrepreneur.Level of Chief Ministers of States.She can meet the chief minister of any state here.