ఓటీఎస్ రగడ: చంద్రబాబుకు వయసు పెరిగినా బుద్ధి పెరగలేదని ఎమ్మెల్యే రోజా తిట్లదండకం

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓటిఎస్ పై రగడ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం నిత్యకృత్యంగా మారింది.వన్ టైం సెటిల్మెంట్ పేరుతో ఏపీ ప్రభుత్వం గతంలో గృహనిర్మాణ సంస్థ నుంచి తీసుకున్న రుణాలను మాఫీ చేస్తున్నామని చెప్తూ వసూళ్ళకు పాల్పడుతోంది అని, జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకంపై తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వన్ టైం సెటిల్మెంట్ పేరుతో జగన్ సర్కార్ వసూళ్లకు పాల్పడుతుంది అని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తుతున్నారు.

English summary

MLA Roja says OTS benefits poor people, and made harsh remarks on Chandrababu. Roja slams Chandrababu worked for 14 years, did not give 14 houses to the poor as CM. Chandrababu did not grow in intellect despite his age.