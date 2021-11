చంద్రబాబు.. జగన్ కు ఎన్నికల కమీషన్ కు సంబంధం ఏమిటో చెప్పాలి: ఎమ్మెల్యే రోజా రివర్స్ ఎటాక్

Andhra Pradesh

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుపై వైసిపి నగిరి ఎమ్మెల్యే రోజా తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్లు కొనసాగుతున్న సమయంలో చంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలు హాస్యాస్పదంగా ఉన్నాయని మండిపడ్డారు రోజా. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్రమైన ఫ్రస్టేషన్లో ఉన్నాడని ఎమ్మెల్యే ఆర్కే రోజా చురకలంటించారు. అందుకే ఆ విధంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారంటూ రోజా నిప్పులు చెరిగారు.

Roja said TDP chief Chandrababu Naidu was in deep frustration. MLA RK Roja asked him to tell the relation ship with Jagan and the Election Commission.