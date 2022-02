కేసీఆర్, మమతలు పోరాడుతుంటే జగన్ సైలెన్స్ దేనికి; జగన్ వి పులకేశి రాజకీయాలు: ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు

Andhra Pradesh

తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు వైసిపి సర్కారుపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. తెలుగుదేశం పార్టీ సమాజమే దేవాలయం ప్రజలే దేవుళ్లు అనే సిద్ధాంతంతో పని చేస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. సోమవారం మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన జగన్ పై ప్రజలకు మోజు తగ్గిందని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రత్యేక హోదాపై వైసీపీ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ది లేదని తేల్చి చెప్పారు. ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత మొదలైందని ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు పేర్కొన్నారు.

Telugu Desam Party MP Rammohan Naidu has lashed out at the YSRCP government. MP Rammohan naidu said that Jagan was doing Pulakeshi politics and he is silent on Center. He demanded YCP MPs resignation for special status