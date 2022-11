ఆ రెండింటి కోసం పట్టుబడుతున్న తల్లీకొడుకులు

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ఇంకా ఏడాదిన్నరకు పైగా సమయముంది. కానీ ప్రధాన పార్టీల అధినేతలతోపాటు సీనియర్ నేతలు కూడా ఏ క్షణంలో ఎన్నికలు వచ్చినా ఎదుర్కోవడానికి సిద్దపడుతున్నారు. అవసరమైన అస్త్రశస్త్రాలను సమకూర్చుకుంటున్నారు. వారిలో తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన సీనియర్ నేత పరిటాల సునీత ఒకరు.

English summary

Sunitha has been on a padayatra for the past few days in the Raptadu constituency of the joint Anantapur district.