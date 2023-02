మూడవ విడత జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదుకు ముహూర్తం ఫిక్స్: పవన్ కళ్యాణ్ ఏమన్నారంటే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన పార్టీ వచ్చే ఎన్నికలను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దూకుడును కొనసాగిస్తుంది. వచ్చే ఎన్నికల్లో అధికార వైసీపీని ఓడించటమే లక్ష్యంగా జనసేన అధినేత పావులు కదుపుతున్నారు. ఇప్పటికే జనసేన నాయకులు ప్రజా క్షేత్రంలోకి వెళ్తూ ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకుంటూ జనవాణి - జనసేన భరోసా పేరుతో కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తున్నారు. ఇక పార్టీని బలోపేతం చెయ్యటం పైన కూడా పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టి సారించారు.

English summary

The date has been fixed for the third phase of Janasena active membership registration. It will continue from 10th February to 28th February. Pawan Kalyan stated that every activist should work collectively for membership drive.