ఏపీలో అప్రకటిత విద్యుత్ కోతలు: విలవిలలాడుతున్న ప్రజలు, ఆస్పత్రులలో నరకం చూస్తున్న రోగులు

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విపరీతంగా ఎండలు పెరిగిన వేళ అప్రకటిత విద్యుత్ కోతలు ప్రజలను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాయి. ఎండ వేడిమి మధ్య, షెడ్యూల్‌ లేని అప్రకటిత కరెంటు కోతలతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రామాల నుండి పట్టణాలు, నగరాల వరకు డిస్కమ్‌లు రాష్ట్రంలో 6 నుంచి 9 గంటలపాటు విద్యుత్‌ కోత విధిస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రతి రోజూ ఆరు గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల పాటు కొనసాగుతున్న విద్యుత్ కోతలతో ప్రజలు నరకాన్ని చూస్తున్నారు. ఇక ఆసుపత్రులలో పరిస్థితి మరింత దారుణంగా తయారైంది.

Unannounced power cuts continue in AP. Power cuts last for 6 to 9 hours every day. People are suffering with power cuts. Patients in hospitals are seeing hell with the power cuts